Über die nächsten „Meilensteine“ auf dem Weg zum unterirdischen Durchgangsbahnhof berichtete gestern Martin Schönbeck von der DB Projektbau im gemeinderätlichen Ausschuss für Umwelt und Technik. So soll der Teilabriss der ehemaligen Bahndirektion, die wegen eines nistenden Turmfalkenpaares unterbrochen werden mussten, noch in dieser Woche fortgesetzt werden. Man habe den Ablauf umgeplant, so Schönbeck. Jetzt soll der Abrissbagger zunächst das Gebäude Jägerstraße 24 abtragen, dann folgen die Jägerstraße 22 und 18. Ende des Monats sei vorgesehen, den Landespavillon im Schlossgarten abzureißen. In diesem Bereich