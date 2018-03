Stuttgart (dpa/lsw) - Für die 48 900 Abiturienten in Baden- Württemberg schlägt heute die Stunde der Wahrheit: Die Abschluss-Prüfungen beginnen. Zum Auftakt wird ihr Wissen im Fach Deutsch abgefragt. Themen sind Kafkas „Prozess“, Schillers „Räuber“ und „Michael Kohlhaas“ von Heinrich von Kleist. Auch die deutsche Liebeslyrik vom Barock bis in die Gegenwart steht auf der Themenliste. Bis zum 23. April dauert der Prüfungszeitraum, in dem sich jeder Abiturient im Südwesten in vier Fächern schriftlich beweisen muss. Pflicht ist auch eine mündliche Prüfung, die nach einer mehrwöchigen Erholungsphase im Juni stattfindet. Ihre Zeugnisse bekommen die