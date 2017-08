Stuttgart – Schon wieder brennende Autos in bester Wohngegend: In der Nacht auf Mittwoch standen in Stuttgarts Halbhöhenlage erneut zwei Fahrzeuge in Flammen. Die Polizei geht von einem Serientäter aus, der in den vergangenen Wochen an sechs Abenden insgesamt zwölf Fahrzeuge angezündet haben soll. Um ihm das Handwerk zu legen, wurde eine Ermittlungsgruppe ins Leben gerufen.

