Stuttgart (jo) - Reges Treiben in der Gerokstraße im Stuttgarter Osten. Der Eigentümerverein Haus & Grund hatte zum Tag der offenen Tür in seine Vereinsgeschäftsstelle geladen - mehr als 550 Besucher waren gekommen, darunter zahlreiche Nichtmitglieder.

An Interesse und offenen Fragen mangelte es auch beim neunten Tag der offenen Tür des Eigentümervereins Haus & Grund nicht. Sie wolle sich eine Wohnung kaufen und deshalb den Eigentümerverein einmal kennenlernen, sagte eine Besucherin auf der Dachterrasse der Geschäftsstelle von Haus & Grund. Dazu boten sich am Samstag viele Gelegenheiten: Die Experten von Haus & Grund - Rechtsberater, Architekten und Steuerberater - führten am Tag der offenen Tür zahlreiche persönliche Beratungsgespräche.

Im Erdgeschoss stand die allgemeine Beratung zu Bautechnik, Energie, Steuern, Versicherung und die Notarberatung im Zentrum, im ersten Obergeschoss gaben die Rechtsexperten des Vereins Auskünfte. Die Mitarbeiter informierten etwa über die Bewirtschaftung eines Mietshauses oder den Immobilienverkauf. Die Besucher konnten sich ebenfalls Tipps zur Betriebskostenabrechnung einholen und sich über die Immobilienbewertung informieren. Bei den Beratungs- und Informationsangeboten werde stets wert darauf gelegt, die Inhalte verständlich zu vermitteln, sagte Geschäftsführer Ulrich Wecker.

„Der Tag der offenen Tür soll ein niederschwelliges Angebot für Interessierte sein“, so Wecker, der sich an diesem Tag über 86 neue Mitglieder freuen konnte. „Im vergangenen Jahr konnten wir im Saldo 509 neue Mitglieder begrüßen, damit haben wir die Zahl von 21 000 Mitgliedern überschritten“, sagte Wecker zufrieden. „Auch im laufenden Jahr zeichnet sich wieder ein hoher Mitgliederzuwachs ab.“

Über den städtischen Wohnungsbau zeigte sich der Geschäftsführer von Haus & Grund weniger begeistert. „Beim Wohnungsbau ist die politische Diskussion unehrlich.“ Es werde viel zu wenig gebaut, daher sei es Aufgabe der Politik, mehr Grundstücke auszuweisen. „Es gibt noch viel Potenzial, zum Beispiel in den Vororten.“ Außerdem muss aus seiner Sicht stärker dafür Sorge getragen werden, dass Menschen aus dem Mittelstand in Stuttgart eine Wohnung finden können.

Am Mittwoch, 28. Juni, 17.30 Uhr, gibt Haus & Grund in der Vereinsgeschäftsstelle, Gerokstraße 3, Tipps zu Betriebskostenabrechnungen. Es referiert Fachanwalt Carlo Diederich. Die Teilnahmegebühr beträgt 30 Euro; Mitglieder des Vereins bezahlen die Hälfte. Eine Anmeldung unter der Telefonnummer 0711/210 48 75 oder per E-Mail an seminare(at)hausundgrund-stuttgart.de ist erforderlich. Weitere Informationen unter www.hausundgrund-stuttgart.de.