Stuttgart (pol) - Eine 85 Jahre alte Frau ist am Samstag gegen 16.30 Uhr in der Hackstraße überfallen worden. Der Frau wurden von einem Unbekannten Teile ihrer Goldkette vom Hals gerissen und die über dem Rollator hängende Handtasche, in der sich Bargeld in Höhe von circa 150 Euro, Kreditkarte und Handy befanden, entwendet. Die Polizei beschreibt den Unbekannten als etwa 30 Jahre alt, rund 160 Zentimeter groß. Er hatte kurze helle Haare und war bekleidet mit einem weißen T-Shirt. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0711 89 90 57 78 zu melden.

