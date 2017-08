Stuttgart (dpa/lsw) - Ein 66 Jahre alter Mann hat in der Nacht zum Donnerstag zwei Polizeibeamte mit einem Schraubenzieher bedroht. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann wohl geistig verwirrt. Er war zuvor schreiend in der Stuttgarter Innenstadt umhergelaufen, wo die Beamten gerade auf Streife waren. Als der Mann das Polizeiauto bemerkte, zückte er plötzlich einen Schraubenzieher und ging auf die Beamten zu. Erst nachdem diese androhten, Pfefferspray oder eine Schusswaffe einzusetzen, legte er das Werkzeug auf den Boden. Er wurde vorläufig festgenommen und in ein Krankenhaus eingewiesen.

