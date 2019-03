StuttgartMer losse d’r Dom en Kölle“, schallt es aus unzähligen Kehlen durch das Stuttgarter Rathaus. Dazu haut Josef Stützle aus Tamm in die Tasten eines riesigen Kastens, der ein ganzes Orchester ersetzt. Und vor dem mittleren Sitzungssaal im vierten Stock ruckelt eine Polonaise vorbei. So was schafft nur der Fasching. Zum Glück.

Als traditionelles Warm-up vor dem großen Umzug hat die Stadt die Narrenzünfte zum Umtrunk und Mittagssnack geladen, dazu alle Angestellten, die sich dazu lediglich ausstempeln mussten. Es gibt Linseneintopf, Landjäger, Brot, Trollinger und Riesling für den Bauch und Kostüme fürs Auge. Bei einigen vorwiegend männlichen