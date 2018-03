Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw)Zum 60. Jahrestag des Peace-Zeichens wird das Symbol an diesem Mittwoch (12.00 Uhr) aus 200 Blumen vor dem Stuttgarter Rathaus gelegt. Die Blumen sollen danach an Passanten verteilt werden, wie der Landesverband der Deutschen Friedensgesellschaft als Initiator mitteilte. «Ich hoffe, dass sich durch die Aktion alle Parteien im Landtag verstärkt mit dem Thema atomare Abrüstung beschäftigen», sagte Geschäftsführer Roland Blach. «Das ist nicht nur ein Bundesthema.» Zumal die Menschheit amerikanischen Wissenschaftlern zufolge seit 1945 noch nie näher an einem Atomkrieg gestanden habe.

Das Peace-Zeichen - ein Kreis und drei Striche - wurde 1958 von dem britischen Künstler Gerald Holtom für den Ostermarsch zum ehemaligen Atomwaffenforschungszentrum in Aldermaston (England) entworfen. Es entstand durch Übereinanderlegen der Buchstaben «N» und «D» (Nuclear Disarmament) aus dem Winkeralphabet der Schifffahrt. Der Kreis symbolisiert die Erde.