Stuttgart (red) - Regierungspräsident Wolfgang Reimer hat dem Stuttgarter Oberbürgermeister Fritz Kuhn einen Schulbauförderbescheid in Höhe von rund 5,7 Millionen Euro für die Hedwig-Dohm-Schule übergeben. Die berufliche Schule bietet ein breites Bildungsangebot in den Bereichen Ernährung, Hauswirtschaft und Sozialwissenschaften. Gemeinsam mit der benachbarten Alexander-Fleming-Schule für Gesundheit und Pflege bildet sie am Standort auf der Prag ein Berufliches Schulzentrum. Der gemeinschaftlich genutzte Neubau ist mit 62,5 Millionen Euro das größte Schulneubauprojekt der Stadt der vergangenen Jahre, die moderne Ausstattung macht das Gebäude einzigartig im Land.

