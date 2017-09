Anzeige

Von Sigfried Baumann





Wie sieht das aus, wenn Schwarz Trauer trägt. Da musste man gestern nur mal in die Gesichter der beiden Stuttgarter CDU-Kandidaten Karin Maag und Stefan Kaufmann blicken. Während erstere noch relativ souverän ihr Direktmandat holte, wenngleich auch mit einem zweistelligen Verlust gegenüber der Bundestagswahl 2013, so rückte das politische Grünen-Schwergewicht Cem Özdemir Kaufmann bedrohlich auf den Pelz. Letztendlich verteidigte Kaufmann sein Direktmandat mit einem Vorsprung von 2,3 Prozent der Stimmen. Hält man sich vor Augen, dass der CDU-Mann vor vier Jahren noch 14,5 Prozent Vorsprung auf seinen grünen Gegenkandidaten hatte, so mögen Schweißperlen auf Kaufmanns Stirn im Laufe des Abends durchaus nahvollziehbar gewesen sein. Die CDU hat in Stuttgart noch höhere Verluste eingefahren als auf Bundesebene, da war Trauer durchaus angebracht. Dafür konnte die AfD in der Landeshauptstadt nicht an die bundesweiten Zahlen herankommen und blieb beim Zweitstimmenergebnis mit 8,8 Prozent sogar noch hinter der Linken (9,2 Prozent), durchaus ein pikanter Aspekt. Großes Wehklagen also auch hierzulande bei CDU und SPD. Bei den Genossen gab es bei neuerlichen Verlusten in Höhe von 6,2 Prozent gegenüber der Bundestagswahl 2013 überlange Gesichter, zumal man mit diesem Ergebnis erneut hinter den Grünen landete. Euphorie bei der FDP, die bei den Zweitstimmen ihr Ergebnis mehr als verdoppeln konnte. Und auch die Grünen konnten leicht zulegen, wobei das Landtagswahlergebnis im vergangenen Jahr ein wohl einmaliger Ausrutscher nach oben war. Winfried Kretschmann stand eben gestern nicht zur Wahl. Deutlicher Gewinner der gestrigen Wahl ist Stuttgart selbst, weil man im neuen Bundestag mit acht Abgeordneten vertreten sein wird (Stand bei Redaktionsschluss). Das bedeutet eine Verdoppelung der bisherigen Abgeordnetenzahl (plus 50 Prozent). Zu den beiden CDU-Direktmandaten kommen mit Cem Özdemir und Anna Christmann zwei Grüne, Judith Skudelny für die FDP, Bernd Riexinger für die Linke, Ute Vogt für die SPD und Lothar Maier für die AfD. Chancen haben noch Dirk Spaniel (AfD) und Johanna Tiarks (Die Linke). So wird die Landeshauptstadt in Berlin künftig eine bedeutsamere Stimme haben. Und noch ein Plus geht an Stuttgart: Mit 79,6 Prozent lag die Wahlbeteiligung um knapp drei Prozent über der aus dem Jahre 2013.