Stuttgart (seb) - Am 29. Oktober 2015 haben Unbekannte in der Innenstadt einen Juwelier ausgeräumt. Sie erbeuteten Gold- und Silberschmuck im Wert von mehreren Zehntausend Euro. Am Donnerstag hat sich die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ dem Fall angenommen. Im Anschluss gingen 50 neue Hinweise ein.

Laut eines Polizeisprechers seien einige Hinweise „recht vielversprechend“. Sie gelte es nun auszuwerten. Wie heiß die Spur ist, könne er aber noch nicht sagen. „Wir haben keine konkreten Namen erhalten, aber neue Ermittlungsansätze.“

Wirklich klar ist bislang nur der Ablauf der Tat, sie wurde gleich von mehreren Kameras