Stuttgart (pol) - Polizeibeamte der Verkehrsüberwachung haben in der Nacht zum Samstag in der Innenstadt und in Bad Cannstatt die Standortveränderung von insgesamt 45 Fahrzeugen veranlasst. Die Beamten legten bei dem Einsatz, der in der Zeit von 20.00 Uhr bis 02.00 Uhr durchgeführt wurde, ihr Augenmerk vor allem auf Falschparker, die in Brandschutz- und Fußgängerzonen sowie widerrechtlich auf Behindertenparkplätzen bzw. in der Mercedesstraße im Bereich einer Sportveranstaltung abgestellt waren. 12 Fahrzeuglenker kamen noch rechtzeitig zu ihren Fahrzeugen zurück und konnten damit das Abschleppen verhindern.

