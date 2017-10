Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - 40 Jahre nach der Hochphase des RAF-Terrors soll in Stuttgart ein Symbol dieser Zeit abgerissen werden: der Gerichtssaal am Gefängnis in Stammheim, der in den 1970er Jahren wegen der Verfahren gegen die RAF-Terroristen Ulrike Meinhof, Andreas Baader, Gudrun Ensslin und Jan-Carl Raspe weltweit bekannt wurde. Das Gebäude in Stuttgart-Stammheim werde nach Fertigstellung eines neuen Prozessgebäudes für das Oberlandesgericht entbehrlich, sagte eine Sprecherin des Finanzministeriums der Deutschen Presse-Agentur. Es solle abgebrochen werden, ein Zeitpunkt stehe noch nicht fest.

Lange war unklar, was mit dem unter