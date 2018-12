Stuttgart (dpa/lsw) - Eine Woche nach einem Angriff mit einem Schraubenzieher auf seine ehemalige Lebensgefährtin hat die Polizei einen 34-Jährigen festgenommen. Er kam in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am heutigen Montag mitteilten. Der Beschuldigte soll der Frau Anfang des Jahres in Stuttgart mehrfach mit dem Werkzeug ins Gesicht gestochen haben. Die 32-Jährige kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Passanten war es gelungen, den Täter zu vertreiben. Fahnder des Landeskriminalamts griffen ihn am Freitag auf. Nach früheren Angaben der Ermittler soll der 34-Jährige die Frau schon mehrfach angegriffen und verletzt