Stuttgart (dpa/lsw) Etwa 300 neue Schmetterlinge sind in Briefumschlägen in der Stuttgarter Wilhelma angekommen. Die schillernden Neuzugänge kommen aus Augsburg, wo der Botanische Garten jedes Jahr eine Schmetterlingsschau veranstaltet. Nach Ende der Schau wurden die Insekten nach Stuttgart gebracht.

«Rund zwei Dutzend verschiedene Arten haben wir in einer zweistündigen Fang-Aktion in unserer Tropenhalle am frühen Morgen eingesammelt», berichtet Bernhard Winzenhörlein, Leiter des Botanischen Gartens in Augsburg, am Montag laut Mitteilung. Sie seien behutsam in Briefumschläge gesteckt worden, in denen die Tiere nicht zappeln, sondern beim