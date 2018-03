Stuttgart (red) - Die Messe „Mondo Italia“, die erstmals in Deutschland stattfand, ist am Sonntagabend zu Ende gegangen. Mit den Besucherzahlen sind die Veranstalter zufrieden: 30 000 Italien-Interessierte strömten an den neun Messetagen durch die Hallen auf dem Killesberg. „Trotz Biergartenwetters, Pfingstferien und des Trubels rund um den VfB Stuttgart, was uns sicher Besucher gekostet hat, können wir guten Gewissens nach vorne schauen“, so Roland Bleinroth, Geschäftsführer der Messe Stuttgart. Vor allem an den beiden Wochenenden seien die Stände der 20 italienischen Regionen mit ihren touristischen Angeboten und kulinarischen