Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte er die Frau im Internet kennengelernt und schließlich ein Treffen vereinbart. Die Unbekannte holte den 23-Jährigen am Freitagabend mit dem Auto in Stuttgart ab. Daraufhin fuhren die beiden durch die Gegend - bis die Frau hielt und einen Unbekannten einsteigen ließ. Der setzte sich demnach auf den Rücksitz, bedrohte den 23-Jährigen mit einer Machete und forderte 300 Euro Bargeld. Der junge Mann lotste die beiden daraufhin zurück zu sich nach Hause und flüchtete unter dem Vorwand, das Geld holen zu wollen, in seine Wohnung. Dort rief er die Polizei, die nun nach den Tätern sucht.