Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) Mit dem traditionellen Umzug zum Cannstatter Wasen in Stuttgart wird heute um 11 Uhr der erste Höhepunkt des Volksfestes erreicht. Veranstaltet anlässlich des 200-jährigen Wasenjubiläums wird diesmal ein historischer Festzug in der Mitte des alljährlichen Umzuges. Zwölf Wagen, die mehrere Jahre restauriert und nachgebaut wurden, 150 Tiere und etwa 2000 Mitwirkende können so den Angaben zufolge bestaunt werden.

Der gesamte Zug besteht laut den Organisatoren aus 4500 Mitwirkenden und 50 Wagen. An der Spitze ziehen die Wirte, Schausteller und Cannstatter Gruppen, am Ende die Teilnehmer des landwirtschaftlichen Hauptfestes. Sie wollen bäuerliche Tätigkeiten aus den vergangenen zwei Jahrhunderten zeigen. Die Veranstalter erwarten bei gutem Wetter 200.000 Zuschauer. Das SWR Fernsehen überträgt den Zug durch den Stuttgarter Stadtteil Bad Cannstatt zeitversetzt am Nachmittag.