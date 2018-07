StuttgartErst war nur ein lauter Knall zu hören. Dann flackert auf den Mauern des Schlosses Hohenheim ein Vulkanausbruch auf. Untermalt mit Musik erzählte die Lichtshow zunächst die Geschichte des Tambora-Ausbruchs in Indonesien. Auf 30 mal 80 Metern hat der Künstler Kurt Laurenz Theinert sein Werk an die Schlossfassade projiziert. Mit der Projektion am Samstagabend endete die einwöchige Feier der Universität Hohenheim zu ihrem 200-jährigen Jubiläum. Hunderte Besucher ließen sich das nicht entgehen und schauten sich bei Einbruch der Dunkelheit die Show vom Park der Universität aus an.

Doch was hatte ein Vulkanausbruch im Jahr 1815 mit der