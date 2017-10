Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Beim Überqueren der Gleise ist am späten Donnerstagabend in Stuttgart-Bad Cannstatt ein 20-Jähriger von einer Stadtbahn überrollt worden. Nach ersten Polizeiangaben von Freitag verstarb der junge Mann noch am Unfallort. Er soll betrunken gewesen sein. Vermutlich kam er vom naheliegenden Volksfest Cannstatter Wasen.