StuttgartDas gerichtlich verfügte Dieselfahrverbot in der Landeshauptstadt war umstritten, doch es wirkt. Nun greifen weitere Maßnahmen, ein drittes Paket ist beim Regierungspräsidium in Vorbereitung.

Hat sich die Luft in Stuttgart denn verbessert?

An den drei Messstationen für Stickstoffdioxid am Neckartor, der Hohenheimer Straße und am Klett-Platz ist die Belastung im vergangenen Jahr teils sehr deutlich zurückgegangen. Am Neckartor lag der Jahresmittelwert Ende 2018 bei 71 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. 2019 waren es nach vorläufiger Auswertung lediglich noch 54 Mikrogramm. In der Hohenheimer