Stuttgart (dpa/lsw) - In einem Hochhaus im Stuttgarter Stadtteil Asemwald ist am späten Donnerstagabend ein Brand ausgebrochen. 16 Personen wurden dabei nach Angaben der Polizei leicht verletzt. Sie erlitten Rauchvergiftungen. Das Feuer war in einem Elektroverteiler ausgebrochen. Wegen des starken Qualms mussten mehrere Bewohner von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht werden. Die Ursache für den Brand war am Freitagmorgen zunächst unklar.

Anzeige /* */ var w = Math.max(document.documentElement.clientWidth, window.innerWidth || 0); if(w