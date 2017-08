Stuttgart (pol) - Zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Jugendlichen und einem Lokführer ist es am Donnerstag gegen 16.15 Uhr am Bahnsteig 7 im Hauptbahnhof Stuttgart gekommen. Zeugenangaben zu Folge soll der 16-jährige deutsche Staatsangehörige zuvor die Tür einer ausfahrbereiten Regionalbahn in Richtung Heilbronn blockiert haben. Trotz mehrfacher Aufforderung von Reisenden und Durchsagen des 27-jährigen Lokführers weigerte er sich nach jetzigen Erkenntnissen aus der Lichtschranke der Tür zu gehen. Aufgrund dessen verwies der Lokführer den Jugendlichen des Zuges. Dieser Aufforderung soll der 16-Jährige laut Polizei nicht nachgekommen sein und in der Folge den Mitarbeiter der Deutschen Bahn mehrfach beleidigt haben. Nach Alarmierung des Bundespolizeireviers Stuttgart versuchte der bereits polizeibekannte Jugendliche offenbar zu flüchten, wobei ihn der 27-Jährige festhielt. Nach jetzigen Erkenntnissen soll der Jugendliche im Anschluss versucht haben, sich loszureißen und den 27-Jährigen wegzudrücken. Die alarmierten Beamten des Bundespolizeireviers Stuttgart nahmen den Sachverhalt vor Ort auf, sodass der Zug anschließend seine Fahrt fortsetzen konnte. Der aus dem Landkreis Böblingen stammende 16-Jährige muss nun unter anderem mit einem Strafverfahren wegen Beleidigung und versuchter Körperverletzung rechnen.

