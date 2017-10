Pfarrer Florian Link, Florian Wiedmann, Dekan Eckart Schultz-Berg und Martin Wiedmann (v.li.) zeigen die Wiedmann Bibel, die am Reformationstag in der Cannstatter Altstadt auf 1517 Metern Länge entrollt wird. Frey

Stuttgart (red) - Das Reformationsjubiläum wird am Dienstag, 31. Oktober, in Bad Cannstatt gebührend gefeiert. Mit Hilfe von 500 Helfern wird in der Altstadt die weltweit einzigartige Wiedmann Bibel gezeigt: Ein 1517 Meter langes Leporello, welches das komplette Alte und Neue Testament in 3333 Bildern wiedergibt.

Etwas Vergleichbares- der Cannstatter Künstler Willy Wiedmann hat übrigens 16 Jahre am Original gearbeitet - hat es bislang nicht gegeben. Die Idee zur Entfaltung der Wiedmann Bibel - von der Stadtkirche am Marktplatz bis zur Wilhelmsbrücke, durch die Marktstraße bis hoch zum Jakobsbrunnen und wieder zurück bis zum Marktplatz - kam Stadtkirchenpfarrer Florian Link im Gespräch mit dem Sohn des Künstlers, Martin Wiedmann. Cannstatts Dekan Eckart Schultz-Berg war sofort begeistert: „Wir zeigen die Wiedmann Bibel am 500. Reformationstag dort, wo sie eigentlich herstammt, nämlich aus Cannstatt.“

Los geht es um 12 Uhr nach einem Festgottesdienst in der Stadtkirche unter Mitwirkung der katholischen Gemeinde St. Martin. Um die Bibel auseinander- und wieder zusammenzufalten sind rund zwei Stunden eingeplant. In dieser Zeit können die Besucher das Kunstwerk von Willy Wiedmann im Stil der Polykonmalerei bewundern. Damit die anvisierten 500 Helfer auch selbst die Gelegenheit bekommen, die ganze Bibel zu betrachten, wird sie in zwei Schichten gehalten.

Dem Künstler Willy Wiedmann (14.03.1929 - 21.06.2013) hätte diese Aktion sicherlich gefallen. Denn was als ein Dachbodenfund seines Sohnes Martin in der heutigen Galerie Wiedmann in der Tuchmachergasse 6 in Cannstatt begann, wird nun ein symbolträchtiges Ereignis für den größten Stuttgarter Stadtteil: 1517 Meter Bibel werden 500 Jahre nach Martin Luthers Thesenanschlag am 31. Oktober 1517 von 500 freiwilligen Helferinnen und Helfern am 31. Oktober 2017 gezeigt.

Martin Luther hat die Bibel ins Deutsche übersetzt und wollte sie so für die Menschen zugänglich machen. Die Wiedmann Bibel macht nun genau dies und das im wahrsten Sinne des Wortes. Bei der Aktion werden auch viele Ehrenamtliche von anderen christlichen Gemeinden und Gemeinschaften mitwirken. Das macht deutlich, dass die Bibel nicht trennt, sondern verbindet, dass sie nicht für Streit und Hass steht, sondern für Versöhnung und Frieden. Dazu passt auch, dass ab 12 Uhr auf dem Marktplatz zusammen gefeiert wird und um 14 Uhr, im Anschluss an die Bibelentfaltung, die Ökumenische Vereinbarung zur engeren Zusammenarbeit zwischen der katholischen Gemeinde St. Martin und den drei evangelischen Partnern - der Stadtkirche, der Steigkirchengemeinde und der Kirchengemeinde Münster - unterzeichnet wird.

Wer Lust hat, bei der Entfaltung zu helfen, kann sich unter der Email Cannstatt.1517.Meter.Bibel(at)t-online.de melden.