Der 56 Jahre alte Taxifahrer befuhr gegen 8 Uhr mit seinem Auto die Schlossstraße stadteinwärts in Richtung Planietunnel. An der Büchsenstraße wollte er offenbar links abbiegen, obwohl das Ampelsignal für ihn offenbar Rot zeigte. Es kam zum Zusammenstoß mit dem in gleicher Richtung fahrenden Stadtbahnzug der Linie U 2. Dessen Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Die tonnenschwere Bahn rammte das Taxi mit voller Wucht auf der Beifahrerseite. Das Toyota-Hybrid-Fahrzeug wurde dann noch einige Meter mitgeschleift und erheblich beschädigt. Der Taxifahrer wurde zum Glück in dem stark beschädigten Auto nicht eingeklemmt. Allerdings zog er sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Einen Fahrgast hatte er nicht an Bord. Der 51 Jahre alte Stadtbahnfahrer erlitt einen Schock, musste vor Ort vom Rettungsdienst betreut werden. Die Fahrgäste in der Bahn blieben unverletzt.

Bei dem Unfall entstand nach Polizeiangaben ein Gesamtschaden von rund 150 000 Euro. Während der Bergung und der Unfallaufnahme kam es zu beträchtlichen Behinderungen im Stadtbahnnetz. Fünf Linien, die die Haltestelle Liederhalle anfahren, waren unterbrochen. Der Fahrplan geriet dadurch aus dem Takt. Erst gegen 9.30 Uhr war die Strecke wieder freigegeben. Es dauerte aber noch eine ganze Weile, bis sich der Fahrplan wieder normalisierte.

Der genaue Unfallhergang wird noch ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0711/89904100 in Verbindung zu setzen.