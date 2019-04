StuttgartBereits zum Halbjahr haben 143 Schüler das Gymnasium verlassen, davon wurden laut Staatlichem Schulamt 102 an eine Realschule und 41 an eine Gemeinschaftsschule vermittelt – die meisten davon in den Klassenstufen sechs und sieben, dann folgen acht, neun und fünf. Im vergangenen Schuljahr gelang dies, soweit bekannt, während des Schuljahrs nur für 23 Gymnasiasten. Allerdings mussten mehr als 300 Schüler das Gymnasium zum Ende des vergangenen Schuljahrs verlassen, weil sie den Anforderungen dort nicht gewachsen waren.

Landesweit waren es 2455 Schüler, die vom Gymnasium in eine andere Schulart wechselten. Deren Zahl hat laut