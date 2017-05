Stuttgart - In der Liederhalle fanden im vergangenen Jahr an 335 Tagen 1160 Veranstaltungen statt. Die Belegungszahlen liegen damit seit vielen Jahren auf gleichbleibendem Niveau. Kein Wunder: Zieht man die Sommerferien, in denen immer Flaute ist, und einige Feiertage ab, bleibt nicht mehr viel Freiraum übrig. Genauer gesagt: keiner. Sämtliche Räume am Berliner Platz sind quasi durchgehend belegt.

