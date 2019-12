StuttgartAn Heiligabend ist in den meisten Familien Bescherung und am ersten Weihnachtstag stehen dann Besuche bei der Verwandtschaft an: zum Beispiel in der Wilhelma – schließlich sind die Menschenaffen unsere nächsten Verwandten. Im Zoologisch-Botanischen Garten in Stuttgart bekommen die Gorillas, Bonobos und Orang-Utans zum Fest am Mittwoch, 25. Dezember, Geschenke. Bei einer Mitmachaktion hatten WilhelmaBesucherinnen und -Besucher 106 Überraschungspakete gepackt.

Wie groß die Freude der neugierigen Menschenaffen ist, die Präsente auszupacken, kann jeder beobachten, der um elf Uhr ins Menschenaffenhaus kommt. Dann ist Bescherung für Kibo und seine