Stuttgart (dpa/lsw) Die am 8. Juli geplante Demonstration unter dem Motto «1000 Stühle» solle das Interesse für mehr urbane Lebensqualität wecken, teilte Initiator und Vereinsvorsitzender Wieland Backes am Mittwoch mit. «Wir wollen Stuttgart voranbringen.» Für das Kulturleben müsse das richtige Umfeld geschaffen werden.

Die Bundesstraße 14 durchschneidet Teile der Innenstadt auf Höhe des Landtags, an der Konrad-Adenauer-Straße. In diesem Bereich liegen in unmittelbarer Nähe auch mehrere Kultureinrichtungen: das Württembergische Staatstheater mit seinem berühmten Ballett und der gleichfalls bekannten Oper, die Staatsgalerie, das Haus der