Stuttgart - Ruhig und gelassen steht Stefan Wünsch mit seinen beiden Söhnen Matthias (8) und Linus (6) in der Schlange vor dem Zugang zur Gegentribüne der Mercedes-Benz-Arena. Angst hat der Familienvater aus Heubach auf der Ostalb nach den Terroranschlägen in Paris und der Absage des Länderspiels der Deutschen Nationalmannschaft in Hannover nicht, „sonst wäre ich nicht hierher gekommen“. Ganz so unbeschwert wie zuvor könne man ein solches Großereignis wie das Bundesligaspiel des VfB Stuttgart gegen den FC Augsburg nicht mehr genießen, „aber wir lassen uns den Spaß am Fußball nicht vermiesen“,