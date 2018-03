(ae) - Ideen, wie sich die Mobilität in der Landeshauptstadt bis zum Jahr 2030 entwickeln soll, hat die Verwaltungsspitze in dem mehr als 140 Seiten umfassenden Verkehrsentwicklungskonzept zusammengefasst. Noch vor Ostern soll der Entwurf im Gemeinderat verabschiedet werden. Am Donnerstagabend konnten bei einer zweistündigen Sitzung im Rathaus Bezirksbeiräte Anregungen und Kritikpunkte äußern. Sieben Minuten Redezeit hatte sich OB Fritz Kuhn verordnet, es wurden am Ende fast doppelt so viel. In seiner Ansprache forderte er die rund 150 anwesenden Bezirksbeiräte auf, den eingeschlagenen Weg kommunikativ zu begleiten und sich nicht mit „ideologischen