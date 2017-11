Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Familien schwerstkranker Kinder haben eine neue Anlaufstelle: In Stuttgart öffnet das erste stationäre Kinder- und Jugendhospiz Baden-Württembergs. „Für Familien ist es ein Ort zum Atem holen, ein Krafttankhaus“, sagte die Gesamtleiterin des Hospizes Stuttgart, Elisabeth Kunze-Wünsch. Es sei dazu da, Eltern und Geschwister zu entlasten und der ganzen Familie für ein paar Wochen Erholung zu bieten. Am Freitagnachmittag soll die Einrichtung mit einem Festgottesdienst eröffnet werden. Am Wochenende gewährt das Hospiz mit Tagen der offenen Tür einen Einblick.

Die ersten Patienten ziehen im Dezember ein, zunächst sechs Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 3 und 20 Jahren. Insgesamt existieren Plätze für acht Betroffene und ihre Angehörigen, die maximal für vier Wochen aufgenommen werden können. „Wichtig war, einen familiären Raum zu schaffen, der nicht an eine Klinik erinnert“, sagte Kunze-Wünsch.

Das Projekt war bereits 2009 beschlossen worden. Insgesamt haben der evangelische Kirchenkreis Stuttgart, zu dem die Einrichtung gehört, und der Förderverein Hospiz Stuttgart nach eigenen Angaben rund 14 Millionen Euro für Kauf, Renovierung und Einrichtung des Gebäudes ausgegeben.