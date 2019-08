StuttgartAlles Klima, oder was? In der Tat: Ein grüner Evergreen ist zum Topthema geworden. Oberbürgermeister Fritz Kuhn zeigt sich im Sommerinterview voller Klima-Tatendrang und gibt Einblicke in sein grünes Privatleben.

Herr Kuhn, im Herbst beginnt die Umgestaltung des Marktplatzes. Neue Bäume sind nicht vorgesehen. Klimatologen halten das aber für sinnvoll. Als grüner OB müssten Sie das doch befürworten.

2017 hat man sich im Gemeinderat gegen Bäume entschieden, weil das wegen des Untergrunds und der Zufahrten schwierig ist. Wir überprüfen das jetzt aber noch mal. Dort, wo heute die Fahnenmasten stehen, kann ich mir