Elisabeth Seitz mag es, wenn der Funken vom Publikum überspringt. So soll es auch morgen in Stuttgart sein. dpa

Stuttgart - Die Aufregung steigt: Morgen (14 Uhr) entscheidet sich in der Stuttgarter Scharrena, welche Athleten Deutschland bei den Turn-Weltmeisterschaften in Montreal vom 2. bis 8. Oktober vertreten. Bei den Frauen werden vier und bei den Männern sechs WM-Plätze vergeben. Während bei den Turnern nach dem Rücktritt von Fabian Hambüchen neue Gesichter ins Rampenlicht treten werden, dürfte es bei den Frauen, die mit Elisabeth Seitz, Kim Bui, Tabea Alt, Pauline Schäfer und Sophie Scheder bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio mit Platz sechs auftrumpften, kaum eine Veränderung geben. Trotzdem muss sich eine jede neu behaupten, weil es sich um eine Einzel-WM in Kanada handelt. Keine hat von vornherein einen Startplatz sicher. „Ich darf mich nicht auf meinen Erfolgen ausruhen“, sagt auch Stufenbarren-Spezialistin Elisabeth Seitz. Die 24-jährige Olympia-Vierte, EM-Dritte und deutsche Meisterin am Barren gilt schon vor der Qualifikation als eine der großen Medaillenhoffnung bei der WM.

Anfang Juni sind Sie in Berlin in einer umjubelten Rekordjagd deutsche Meisterin im Vierkampf, am Barren und am Schwebebalken und somit als Turnfest-Königin gefeiert worden. Bis jetzt dürften Sie ja schön Urlaub gemacht und sich erholt haben.

Seitz: Schön wär’s. Aber dieses nacholympische Jahr ist für uns Turner ziemlich anstrengend, weil die Termine der großen Events von der EM, über die DM und hin zur WM so knapp aufeinanderfolgen, sodass ein richtiger Urlaub nicht möglich ist. Ich hatte nur eine Woche nach der DM tatsächlich frei wie in einem Urlaub. Aber dabei dann hundertprozentig runterfahren und sich erholen, das geht gar nicht.

Außerdem hatten Sie ja prompt nach ihren Erfolgen beim Turnfest, bei dem Sie sich mit ihrem sechsten nationalen Mehrkampftitel in der deutschen Rekordliste an Position eins setzten, Rückenprobleme. Was genau hatten Sie sich zugezogen?

Seitz: Mein Rücken hat auf die Überbelastung durchs Turnen reagiert. Das war sehr schmerzhaft. Gottseidank hat das MRT aber ergeben, dass nichts an meinen Knochen kaputt war. Aber trotzdem musste ich zwei Wochen komplett aus dem Übungsbetrieb raus. Die Ärzte haben mir ernsthaft nahegelegt, eine richtige körperliche Pause zu machen und ja nicht lange zu sitzen, zu stehen, geschweige denn Rad zu fahren. Ich bin dann auch echt vorsichtig mit mir umgegangen, weil ich ja noch viele Jahre lang gesund bleiben und turnen möchte.

Nun ist der Rücken aber wieder in Ordnung, oder? Was haben Sie dafür tun müssen?

Seitz: Ich musste sehr viel Geduld haben und das ist für mich mit das Schwerste. Aber es war die beste Lösung, denn jetzt bin ich wieder schmerzfrei. Dafür habe ich aber auch viele Reha-Maßnahmen absolvieren müssen, in denen besonders der mittlere Rückenbereich gekräftigt wurde. Danach habe ich zwei Wochen gebraucht, um mich langsam wieder an mein Leistungsvermögen heranzutasten.

Waren dann Ihre diesjährigen Erfolge beim deutschen Turnfest - immerhin haben Sie bis jetzt insgesamt 19 Meistertitel errungen - eine Überraschung, zumal Sie nach Olympia und ihrer Fußoperation heuer eigentlich kürzertreten wollten?

Seitz: Klar war es alles ein bisschen überraschend, weil ich fast spielerisch und ohne jeden Druck an den Start gegangen bin. Aber andererseits betreibe ich einen so harten Sport, für den ich jeden Tag intensiv trainiere. In diesem Sport kann man nichts dem Glück überlassen, denn nur harte Arbeit bringt erfolgreiche Resultate mit sich. Enormes Training erst lässt einen im Wettkampf dann auch sicher sein. Und es ist ja eine meiner Stärken, dass ich mich im Wettkampf eben nicht aufs Glück verlasse, sondern genau weiß, was ich kann.

Berlin dürfte inzwischen ihre Lieblings-Turnier-Stadt sein, weil Sie dort vor den drei Titeln in diesem Jahr auch schon im Jahr 2010 viermal Meisterin geworden sind und dann 2011 auch noch EM-Silber im Mehrkampf gewonnen haben.

Seitz: Ja, Berlin ist toll für mich, weil die Atmosphäre dort auch immer so gigantisch ist. Wenn mich die Zuschauer so wie dort begeistert bejubeln, habe ich großen Spaß, gehe aus mir heraus und überwinde meine Grenzen.

Das heißt, Sie mögen es, sich in der Öffentlichkeit fast wie ein Künstler darzustellen?

Seitz: Ja, ich liebe es, so vielen Menschen wie möglich zu zeigen, was ich alles kann. Wenn man Tag für Tag immer unter den gleichen Leuten trainiert, Schweiß und oft tatsächlich auch Blut vergießt, dann ist es toll und macht es einfach noch mehr Spaß, wenn man begeistert angefeuert wird und spürt, dass man sogar ein Vorbild ist. Das macht mich auch stolz.

Sie sind inzwischen 23 Jahre alt und zählen im Turnen damit zu den Oldies. Fürchten Sie als Deutschlands beste Turnerin denn den Ansturm und die Konkurrenz der Jungen wie Tabea Alt?

Seitz: Dass wir in Deutschland eine große Riege von begabten Turnerinnen haben, finde ich gut. Ich bin zwar gerne an der Spitze, aber ich darf mich nicht darauf ausruhen. Die interne Konkurrenz beflügelt mich. Außerdem ist es wichtig, dass wir in Deutschland schon jetzt viele gute Turnerinnen haben, denn wenn wir älteren nicht mehr dabei sind, soll es ja im Frauen-Turnen trotzdem erfolgreich weitergehen.

Herrscht dann unter den Turnerinnen ein echter Konkurrenzkampf?

Seitz: Wir verstehen uns alle gut, denn das sind alles liebe Mädchen, sodass trotz der Konkurrenz kein Zickenkrieg bei uns herrscht. Das heißt, im Training wie im Wettkampf helfen wir uns, indem wir uns gegenseitig trösten, wenn etwas nicht klappt. Wir pushen uns auch gegenseitig hoch und feuern einander an, um die beste Leistung abzurufen.

Wie sieht Ihr Plan für den Qualifikations-Wettkampf aus? Gehen Sie an allen vier Geräten an den Start?

Seitz: Im Moment bin ich noch unsicher, ob ich wirklich an allen vier Geräten turnen soll. Das wird sich wohl erst kurz vor dem Wettkampf entscheiden. Ich muss mir die Frage stellen, wie ich am besten zur WM komme und an welchem Gerät ich dort die besten Chancen habe. Bei mir ist es nun einmal der Stufenbarren, an dem ich in der Welt zu den besten acht Turnerinnen zähle. Also sind schon jetzt meine Barren-Übungen extrem wichtig. Aber ich habe auch noch keine direkte Absage für den Mehrkampf bei der WM gemacht.

Sie haben auch bislang noch keine Medaille bei einer WM gewonnen. Das wäre doch ein großes Ziel?

Seitz: Und ob.

Stimmt es, dass Sie - obwohl Sie bis zu den Olympischen Spielen 2020 in Tokio planen - bald auch ein Studium beginnen wollen?

Seitz: Ja, ich bewerbe mich fürs Sommersemester 2018 für ein Englisch- und Sport-Lehramtsstudienplatz in Stuttgart und Ludwigsburg, denn ich will gerne hier in Stuttgart leben und wohnen bleiben, weil ich mit allen Trainingsbedingungen hier mehr als zufrieden bin.

Haben Sie eine Schwäche?

Seitz: Ich bin zu ungeduldig. Damit stehe ich mir manchmal selbst im Weg. So bin ich schnell von mir selbst genervt, wenn etwas nicht so funktioniert, wie es sollte.

Und was ist dann Ihre Stärke? Bundestrainerin Ulla Koch sagt ja, Sie sind eine Wettkampfsau.

Seitz: Bei mir ist es eine Mischung. Ich kann die Aufregung und das Adrenalin im Wettkampf ziemlich gut und positiv in Leistung umsetzen. Dazu kommt, dass es mir eine Riesenfreude bereitet, Menschen zu begeistern und ihnen zu zeigen, wie perfekt ich turnen kann.

Das Gespräch führte Gabriela Thoma.

Zur Person

Die stets gut gelaunte und energiegeladene Kunstturnerin Elisabeth („Eli“) Seitz, geboren am 4. November 1993 in Heidelberg und aufgewachsen in Mannheim, ist seit 2004 Mitglied des Bundeskaders und der deutschen Nationalmannschaft. 2014 wechselte sie fürs bessere Training nach Stuttgart. An ihrem Paradegerät, dem Stufenbarren, schaffte sie Historisches, weil im Jahr 2011 ein Element nach ihr benannt wurde: der „Seitz“, ein Flugteil vom unteren zum oberen Holm mit einer ganzen Drehung um die Längsachse. Auch wenn sie immer wieder Verletzungen erlitt, ließ sie sich nie aufhalten. Sie turnte auch mit kaputtem Finger und Schrauben im Bein, denn ihr Motto lautet: „Lass Deine Träume wahr werden“.