Stuttgart - An Silvester vor einem Jahr wurden auch in der Stuttgarter Innenstadt zahlreiche Frauen sexuell genötigt und beraubt. Als Reaktion darauf kündigt die Polizei für den bevorstehenden Jahreswechsel umfangreiche Maßnahmen an. Man werde die Zahl der eingesetzten Beamten deutlich aufstocken und zudem mobile Wachen beim Schlossplatz einrichten, sagt Polizeipräsident Franz Lutz.

Herr Lutz, kann man am 31. Dezember 2016 ruhigen Gewissens in der Stuttgarter Innenstadt den Jahreswechsel feiern?

Lutz: Selbstverständlich kann man das. Wir sorgen für Sicherheit in unserer Stadt und sind im engeren Citybereich