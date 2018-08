StuttgartDie Aufregung ist groß – speziell nach den Vorgängen in Dresden: Hat die Stuttgarter Polizei Journalisten an ihrer Arbeit behindert? Präsident Franz Lutz widerspricht energisch, sieht aber auch Verbesserungsbedarf im Umgang mit den Medien.

Herr Lutz, alle wollen von Ihnen Aufklärung: Die Polizei soll am 18. August bei einer Demonstration Journalisten an einer Absperrung aufgehalten und die Pressefreiheit eingeschränkt haben.

Davon kann überhaupt keine Rede sein. Als das Aggressionspotenzial immer größer wurde, haben die Einsatzkräfte am Charlottenplatz am Zugang zur Haltestelle eine Absperrung eingerichtet, um die