Stuttgart – Es war im Herbst vor sechs Jahren, als Frau P. eine Entscheidung traf, die ihr Leben für immer verändern sollte. „Von einer Minute auf die andere entschied ich, wieder nach Stuttgart zurück zu kehren“. P., die ihren richtigen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, lebte zu dieser Zeit in Frankreich und musste die Nacht im Krankenhaus verbringen. Ihr Mann hatte sie geschlagen und lebensbedrohlich verletzt. Im Stuttgarter Frauenhaus des Vereins Frauen helfen Frauen fand sie mit ihrem Kind vorläufig ein neues Zuhause.

Immer wieder hatte sie ihr Mann in den vergangenen Jahren bedroht. „Das war natürlich nicht von Anfang an so“, sagt