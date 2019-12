StuttgartVier Jahrzehnte am selben Arbeitsplatz? Klingt langweilig. Aber nicht bei Ulrich Binder. Der Geschäftsführer von Release e.V. hat die Drogenberatung aus der Schmuddelecke geholt. Mit freundlicher Hartnäckigkeit gegenüber den Entscheidungsträgern hat er während seiner Amtszeit viel in der Drogenpolitik der Stadt erreicht. Und nein, einen gemütlicheren Job hätte der Kunstfreund, Weinkenner und Italien-Fan rundweg abgelehnt. Allein der Gedanke bei einer Behörde zu arbeiten belustigt den 65-Jährigen. „Die Tage, an denen ich nicht gerne zur Arbeit ging, kann ich an einer Hand abzählen“, sagt er ohne zu zögern.

Die Release Beratungsstelle in