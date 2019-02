Stuttgart Die Stuttgarter Polizistin Julia Zimmermann ist 1007 Kilometer auf der Via de la Plata, einem Jakobsweg, von Sevilla bis Santiago de Compostela gewandert. 37 Tage lang war sie unterwegs. 15 000 Euro hat sie dabei mithilfe von Sponsoren für den guten Zweck gesammelt. Jetzt ist sie angekommen.

1000 Pilger haben 1001 Tipps gegen Blasen an den Füßen. Was raten Sie?

Ich schwöre auf Hirschtalg. Da muss man früh anfangen: Man sollte vier bis acht Wochen vorher eine richtige Hirschtalgkur machen. Auch haben wir immer nach der Hälfte der Strecke die Socken gewechselt. Aber am Ende hatte ich auch Blasen. Ohne geht es kaum.