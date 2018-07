StuttgartNach 151 Jahren schließt sich die Traditionsbuchhandlung Wittwer am Schlossplatz in der Königstraße mit dem Marktführer Thalia zusammen. Für Geschäftsführer Konrad Martin Wittwer ist dies ein notwendiger Schritt, um in Zeiten eines radikalen Wandels der Buchbranche den Fortbestand der Firma zu sichern und sie weiterzuentwickeln.

Herr Wittwer, haben Sie sich denn gerne mit dem großen Sortimentsbuchhändler Thalia zusammengeschlossen?

Die Frage, ob ich dies gerne gemacht habe oder nicht, spielt hier eigentlich keine große Rolle. Auf Tendenzen, die sich abzeichnen, muss man sich eben einstellen und darauf reagieren, also