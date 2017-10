Anzeige

Stuttgart - Es rattern Bohrmaschinen, Stahlträger werden von Lastwagen gehievt, Elektrokabel von Spulen gerollt. Rund 50 Männer sind an diesem Morgen auf dem Cannstatter Wasen im Einsatz, um das Zelt des Circus Krone aufzubauen. „Gegen 18 Uhr wird alles fertig sein“, sagt Zirkussprecherin Susanne Matzenau. Dann steht „der blaue Dom der Freude“, wie sie das Zelt nennt, weil dessen Kuppel an einen Dom erinnere, in voller Pracht.

Dabei war der Zirkus am Abend zuvor noch in Wertheim. Die über 260 Personen, die zum Gelingen der Spielzeit beitragen, haben sich mit 100 Tieren sowie 200