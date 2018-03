StuttgartDie Neubauten des Klinikums werden deutlich teurer als ursprünglich geplant. Das Katharinenhospital soll 750 Millionen Euro kosten. Bürgermeister Michael Föll (CDU) spricht von notwendigen Verbesserungen.

Herr Föll, die Kosten für den Neubau des Katharinenhospital steigen stark. Ist der Kämmerer in Ihnen nicht schockiert?

Natürlich wäre es mir lieber, wenn es nicht so wäre. Aber es ist seit Längerem bekannt, dass die 430 Millionen Euro für die bisherigen Planungen nicht ausgereicht hätten, Stand heute lägen wir bei 600 Millionen Euro. Wenn wir nun aber 750 Millionen Euro in die Hand nehmen, muss ich schon fragen: