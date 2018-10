StuttgartHat er aus seiner Sicht gute Nachrichten zu verkünden, sagt der Stuttgarter Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) am scheinbaren Schluss seiner Ausführungen gerne noch den Satz „Ich möchte Sie noch auf eines hinweisen“. Dies war jüngst nicht anders, als Kuhn mögliche Standorte für eine Spielstätte vorstellte, in der Staatsoper und das Stuttgarter Ballett samt Werkstätten während einer mehrjährigen Sanierung des Opernhauses und der Erweiterung des Staatstheater-Areals in Stuttgart unterkommen könnten. Wie berichtet plädiert Kuhn für eine Interimslösung auf einem an das Gelände der Wagenhallen angrenzenden künftigen Wohnbau-Areal der