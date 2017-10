Anzeige

Stuttgart/Karlsruhe (dpa/lsw) - Zum 500-jährigen Reformationsjubiläum will die evangelische Kirche junge Menschen mit einer „ChurchNight“ am 31. Oktober ansprechen. Die Kampagne steht nach Angaben des Evangelischen Jugendwerks in Württemberg unter der Überschrift „hell.wach.evangelisch“. Junge Leute sollen in hell erleuchteten Kirchen die Nacht zum Tage machen und ihren Glauben feiern.

Unterstützt wird die bundesweite Aktion vom Vorsitzenden des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm. „Damit junge Menschen in unserer Kirche zuhause sind, und weil unsere Kirche junge Leute braucht, damit sie Zukunft hat“, begründete er die Aktion. Außerdem sei die „ChurchNight“ eine gute Alternative zu Halloween. „Etwas Besseres haben wir am 31. Oktober Halloween kaum entgegenzusetzen.“

Während der „ChurchNight“ soll es an verschiedenen Orten zum Beispiel Luther-Rallyes, Poetry Slams oder Mittelaltermärkte geben. Dazu sind nach Angaben der Veranstalter nächtliche Lesungen, Andachten und Jugendgottesdienste geplant.

Am 31. Oktober, der in diesem Jahr zum Reformationsjubiläum bundesweit Feiertag ist, feiern die Landesbischöfe Jochen Cornelius-Bundschuh (Baden) und Frank Otfried July (Württemberg) einen landesweiten Gottesdienst in der Stiftskirche Stuttgart.

Bereits am Samstag (28.) feiern sie gemeinsam in der Mannheimer Christuskirche einen Gottesdienst. In der Stadtkirche Karlsruhe gibt es am 31. außerdem einen ökumenischen Gottesdienst mit Landesbischof Cornelius-Bundschuh und Erzbischof Stephan Burger.