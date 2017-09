Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein halbes Jahr nach ihrer Gründung steht die erste große öffentliche Aktion der Bürgerinitiative „Aufbruch Stuttgart“ an: Die Konrad-Adenauer-Straße wird am 17. September für Autos gesperrt. Damit wollen die Veranstalter den Stuttgartern zeigen, wie schön es ohne Verkehr zwischen Opernhaus, Staatsgalerie und Haus der Geschichte sein kann. „Stuttgart soll nicht mehr nur mit Feinstaub und Verkehrsstau in Verbindung gebracht werden“, sagte der Vorsitzende des Vorstands, der TV-Moderator Wieland Backes, am Donnerstag. Geplant ist unter anderem eine Vorführung von Artisten, die die Bundesstraße 14 auf einem Hochseil mit einem Fahrrad überqueren werden.

„Aufbruch Stuttgart“ setzt sich für eine lebendige Kulturmeile im Zentrum ein. „Kaum eine andere Stadt bietet so viele kulturelle Einrichtungen in so einer Dichte„, sagte der stellvertretende Vorsitzende, der Architekt Arno Lederer. Die Initiatoren stören sich an den Bausünden der Vergangenheit und werben für ein anderes Image von Stuttgart. „Wir müssen weg von einer autofreundlichen, hin zu einer menschenfreundlichen Stadt“, sagte Backes.

Die erste Bilanz nach der Gründung im März fällt positiv auf. „Nach den Auseinandersetzungen um Stuttgart 21 war die Stadt wie gelähmt, jetzt freuen sich viele darauf, dass positive Ziele wieder eine Rolle spielen“, betonte er. Inzwischen hat der Verein rund 600 Mitglieder. Zum Vorstand des „Aufbruchs“ gehören neben Backes und Lederer die Direktorin des Kunstmuseums, Ulrike Groos, die Direktorin des Landesmuseums Württemberg, Cornelia Ewigleben, sowie Orchesterdirektor Felix P. Fischer.