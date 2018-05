Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol) Leichte Verletzungen hat ein zwölfjähriger Fahrradfahrer erlitten, der am Dienstag in der Brühlstraße mit einer geöffneten Pkw-Tür zusammengestoßen war. Gegen 13.15 Uhr fuhr der Junge in Richtung Bernhäuser Straße und wollte dabei den am rechten Straßenrand stehenden VW einer 54-Jährigen passieren.

Die Frau hatte ihren Wagen kurz zuvor geparkt und öffnete die Fahrertür. Der Zwölfjährige schaute in diesem Moment wohl kurz nach hinten und bemerkte das Hindernis nicht. Nach dem Zusammenstoß stürzte der Junge zu Boden. Der Rettungsdienst war jedoch nicht erforderlich. Am Fahrrad und dem Pkw entstand ein Gesamtschaden von etwa 1500 Euro.