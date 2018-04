Anzeige

Köngen (pol)Leichte Verletzungen hat ein zwölf Jahre alter Junge davongetragen, der am Montagabend auf dem Fußgängerüberweg in der Oberdorfstraße von einem Pkw angefahren worden ist. Kurz nach 18 Uhr wollte das Kind laut der Polizei auf seinem Cityroller den Zebrastreifen vom Rathaus her kommend überqueren und wurde dabei vom Ford eines 72-Jährigen erfasst, der auf der Oberdorfstraße in Richtung Blumenstraße unterwegs war. Der Junge wurde zunächst auf die Motorhaube des Pkw aufgeladen und stürzte anschließen auf die Fahrbahn. Er wurde vom Rettungsdienst in eine Kinderklinik gebracht.