Esslingen (pol) Eine leichtverletzte Motorradfahrerin und insgesamt circa 7.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich in der Mainacht in der Sulzgrieser Straße ereignet hat. Ein 29-jähriger Mann hatte gegen 23.15 Uhr die Absicht, aus einem Hofraum nach links in Richtung Stadtmitte in die Sulzgrieser Straße einzufahren. Hierbei übersah er eine 17-jährige Frau, die mit ihrem Motorrad auf der gleichen Straße ebenfalls in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Der jungen Frau war es nicht mehr möglich, einen Zusammenstoß zu verhindern. Sie prallte in die rechte Fahrzeugseite des Pkw. Die Zweiradfahrerin musste zur Behandlung ihrer Verletzungen in eine Klinik gebracht werden.