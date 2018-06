Anzeige

Esslingen (pol)Schwere Verletzungen hat sich ein Zweirad-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag zugezogen. Der 38-Jährige befuhr mit seinem Kleinkraftrad gegen 13.45 Uhr die Lerchenbergstraße. An der Einmündung der Gartenstraße kam es laut der Polizei zur Kollision mit dem VW eines 36-Jährigen. Der Zweirad-Fahrer prallte frontal gegen die linke Seite des Pkw. Nach einer notärztlichen Versorgung vor Ort wurde er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Schaden wird auf 6.500 Euro geschätzt.