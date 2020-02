Esslingen (pol)Zwei In Esslingen wurden der Polizei am Dienstag gleich zwei Wohnungseinbrüche gemeldet. In der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 18.50 Uhr hebelte ein bislang unbekannter Täter laut der Polizei das Wohnzimmerfenster eines Wohnhauses in der Oberesslinger Kegelstraße auf. In mehreren Räumen durchwühlte er dort das Mobiliar. Vermutlich wurde der Einbrecher kurz vor 19 Uhr durch die heimkehrende Bewohner der Wohnung gestört. Er entkam unerkannt über die Terrassentür.

Am Vormittag wurde bereits in der Zeit von 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr auf noch nicht ermittelte Weise in eine Wohnung im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Wilhelmstraße in Zell eingebrochen. Über das genaue Diebesgut bei den beiden Einbrüchen liegen noch keine Erkenntnisse vor. Kriminaltechniker waren zur Spurensicherung im Einsatz.